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Названы самые популярные направления для путешествий в 2022 году

Самым востребованным туристическим направлением в 2022 году признан Дубай

Фото: Shutterstock

Самым востребованным у путешественников туристическим направлением в мире в 2022 году признан Дубай. Об этом сообщает CNN со ссылкой на составленный туристическим ресурсом TripAdvisor рейтинг Travellers' Choice Awards («Выбор туристов»).

«Всегда популярное место, Дубай в последние несколько лет постепенно поднимался в рейтинге Travellers' Choice Awards от Tripadvisor и теперь, в 2022 году, он занял первое место среди самых популярных направлений в мире, — говорится в заявлении компании. — Дубай — ультрасовременный город, в котором есть все: золотые пляжи, рестораны мирового класса и великолепные отели».

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Вторым местом по популярности назван Лондон (Великобритания), на третьем месте разместился Канкун (Мексика). За ними последовали Бали (Индонезия) и Крит (Греция). Лучшими также признан Рим (Италия), Кабо-Сан-Лукас (Мексика), Стамбул (Турция) и Париж (Франция). На 10-е место в списке лучших туристических направлений мира попала Хургада (Египет).

Ранее в январе международное агентство Henley & Partners опубликовало обновленный индекс наиболее и наименее выгодных для путешествия паспортов (рейтинг стран, граждане которых могут посещать без визы другие государства). Так, самыми лучшими для поездок названы паспорта Японии и Сингапура — обладатели гражданств этих стран могут без препятствий въезжать на территорию 192 государств. 

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Валентина Процкова
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