В Совфеде прокомментировали заявления Байдена о гарантиях безопасности

Заявления президента США Джо Байдена говорят о том, что у американских властей нет ответа на предложения России по гарантиям безопасности. Такой комментарий дал первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, пишет РИА Новости.

Он отметил, что гарантии невступления Украины в НАТО предусматривают четкие формулировки. Байден, в свою очередь, утверждает, что вступление Украины в НАТО маловероятно в ближайшее время. «Обозримое время — это какое именно?» — задался вопросом Джабаров.

Предложения России по гарантиям безопасности остаются в силе. Однако вряд ли она пойдет на серьезные уступки, так как понимает, «что как только поменяется хозяин Белого дома, все начнется снова», заключил сенатор.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что глава российского государства Владимир Путин никогда не видел санкций, подобных тем, которые американская сторона готовит на случай эскалации ситуации вокруг Украины. Кроме того, он назвал возможное вторжение России на Украину катастрофой для Москвы.