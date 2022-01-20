Комиссия ЕС обязала Польшу заплатить 70 миллионов евро

Евросоюз направил польским представителям требование выплатить штраф за нарушения в работе судебной системы страны, сообщает агентство Reuters.

В комиссии ЕС сообщили, что за отказ от выполнения решения суда Евросоюза об упразднении дисциплинарной палаты Верховного суда Польша должна заплатить штраф в течение 45 дней. Общая сумма компенсации составит около 70 миллионов евро.

27 октября прошлого года суд юстиции ЕС принял соответствующее решение и обязал штрафовать Польщу на один миллион евро в день до выполнения судебного решения. Оно было подвергнуто критике со стороны польских властей. По их мнению, реформа национальной судебной системы лежит исключительно в компетенции суверенной Польской Республики.

Ранее польский евродепутат от партии «Право и справедливость» Иоахим Брудзиньский обвинил Евросоюз в нарушении принципов демократии. По его словам, представители Европейской комиссии (ЕК) считают себя «большими демократами», однако для них демократия заключается в том, что в странах-членах ЕС могут править все политические партии, но при условии, что они являются партиями брюссельского истэблишмента.