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Комиссия ЕС обязала Польшу заплатить 70 миллионов евро

Евросоюз обязал Польшу выплатить 70 миллионов евро за нарушения в судебной системе

Фото: Corinna Kern / Reuters

Евросоюз направил польским представителям требование выплатить штраф за нарушения в работе судебной системы страны, сообщает агентство Reuters.

В комиссии ЕС сообщили, что за отказ от выполнения решения суда Евросоюза об упразднении дисциплинарной палаты Верховного суда Польша должна заплатить штраф в течение 45 дней. Общая сумма компенсации составит около 70 миллионов евро.

27 октября прошлого года суд юстиции ЕС принял соответствующее решение и обязал штрафовать Польщу на один миллион евро в день до выполнения судебного решения. Оно было подвергнуто критике со стороны польских властей. По их мнению, реформа национальной судебной системы лежит исключительно в компетенции суверенной Польской Республики.

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Дмитрий Сотак
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