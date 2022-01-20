В ЕС пообещали координироваться с США в переговорах с Россией

Представители Европейского союза (ЕС) заверили США в приверженности переговорам с Россией при координации с Вашингтоном. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники в объединении.

По информации издания, соответствующие обещания дал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. В ходе беседы дипломаты согласились с необходимостью «сильного, четкого и единого трансатлантического фронта».

FT пишет, что некоторые европейские чиновники были удивлены предложением президента Франции Эммануэля Макрона о независимом диалоге между Евросоюзом и Россией и услышали о нем впервые. «Нас не уведомили об этой безумной идее», — рассказал один из них.

Ранее Макрон заявил, что Европе нужен самостоятельный диалог с Москвой по вопросам коллективной безопасности и контроля над вооружениями без посредничества со стороны США. «Чтобы к нам испытывали доверие, нам нужно вести требовательный диалог с Россией», — заключил он.