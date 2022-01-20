Газу, нефти и углю предсказали забвение

Места для угля, природного газа и нефти в мировом топливно-энергетическом балансе практически не останется в долгосрочной перспективе. Об этом ТАСС заявил эксперт Международного центра устойчивого энергетического развития под эгидой ЮНЕСКО Михаил Юлкин.

Он отметил, что «разве что природный газ имеет шанс сохраниться», если генерирующие мощности будут оснащены системами улавливания, переработки и захоронения углекислого газа (СО2). При этом Юлкин предсказывает, что в кратко- и среднесрочной перспективе спрос на углеводороды не только сохранится, но даже будет расти.

Руководитель направления «Декарбонизация и климатическая политика» Центра энергетики Московской школы управления Сколково Екатерина Грушевенко считает, что углеводородам еще 30-40 лет не грозит забвение и они будут востребованы, но курс на декарбонизацию сильно снизит их долю в мировом энергобалансе. Эксперты указывают, что без угля, нефти и газа будет сложно сохранить темпы роста экономик развивающихся стран.

Ранее инвестор-миллиардер Рэй Далио назвал надежные поставки нефти преградой для роста инфляции, которая стала проблемой для мировой экономики. Он предостерег от быстрого отказа от ископаемого топлива. Прекращение финансирования отрасли на фоне роста цен будет иметь дестабилизирующий эффект, уверен он.