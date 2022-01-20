Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Газу, нефти и углю предсказали забвение

Эксперт Юлкин предсказал, что в долгосрочной перспективе спроса на углеводороды не будет

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Места для угля, природного газа и нефти в мировом топливно-энергетическом балансе практически не останется в долгосрочной перспективе. Об этом ТАСС заявил эксперт Международного центра устойчивого энергетического развития под эгидой ЮНЕСКО Михаил Юлкин.

Он отметил, что «разве что природный газ имеет шанс сохраниться», если генерирующие мощности будут оснащены системами улавливания, переработки и захоронения углекислого газа (СО2). При этом Юлкин предсказывает, что в кратко- и среднесрочной перспективе спрос на углеводороды не только сохранится, но даже будет расти.

Brent от TradingView

Руководитель направления «Декарбонизация и климатическая политика» Центра энергетики Московской школы управления Сколково Екатерина Грушевенко считает, что углеводородам еще 30-40 лет не грозит забвение и они будут востребованы, но курс на декарбонизацию сильно снизит их долю в мировом энергобалансе. Эксперты указывают, что без угля, нефти и газа будет сложно сохранить темпы роста экономик развивающихся стран.

Ранее инвестор-миллиардер Рэй Далио назвал надежные поставки нефти преградой для роста инфляции, которая стала проблемой для мировой экономики. Он предостерег от быстрого отказа от ископаемого топлива. Прекращение финансирования отрасли на фоне роста цен будет иметь дестабилизирующий эффект, уверен он.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Строителева
Обсудить
Последние новости
Кремль ответил на обращение коммунистов о признании ДНР и ЛНР
Тарасова оценила отсутствие Туктамышевой в составе сборной России на Олимпиаду
Проезд в метро можно будет оплатить жезлом Сейлор Мун
Имам отреагировал на откровенную фотосессию полуголой москвички возле мечети
Кремль высказался о возможности нового контакта Путина и Байдена
Кремль оценил готовность США обсуждать неразмещение вооружений на Украине
В России обратили внимание на полеты британских самолетов над Украиной
Кремль анонсировал встречу Путина с Собяниным
Сбивший и зарезавший школьницу подполковник полиции предстанет перед судом
США захотели одобрить запрос Турции на закупку истребителей для усиления НАТО
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter