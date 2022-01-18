Миллиардер назвал добычу нефти преградой для роста цен

Инвестор-миллиардер Рэй Далио назвал надежные поставки нефти преградой для роста инфляции, которая стала проблемой для мировой экономики, пишет Bloomberg.

Он предостерег от быстрого отказа от ископаемого топлива. Прекращение финансирования отрасли на фоне роста цен будет иметь дестабилизирующий эффект, уверен он. Производители ископаемого топлива помогают обеспечить поставки. Последние являются преградой для роста затрат на энергию, пояснил Далио. Эксперт призвал к «умному» переходу к «зеленой» экономике.

Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2022 года 19 января превысила отметку в 88 долларов за баррель, побив многолетний рекорд, который держался с октября 2014 года.

По оценкам аналитиков, к концу года цена на нефть сохранится на уровне, близком к текущему. Минимальное значение — 65-75 долларов за баррель, максимальное — 70-80 долларов за баррель. Среднее значение — 70,72 доллара за баррель.