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Секс физрука и российской школьницы в машине заинтересовал следователей

Учитель физкультуры занимался сексом с 16-летней ученицей в машине в Санкт-Петербурге

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге учитель физкультуры занимался сексом с 16-летней ученицей в машине, сообщается на сайте городского следственного управления Следственного комитета России.

Уточняется, что интимные встречи российского учителя со школьницей начались в мае 2019 года. Они встречались в автомобиле, а также в квартире мужчины.

Действиями физрука заинтересовались следователи и возбудили в отношении него дело по части 1 статьи 134 УК («Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста»).

В ноябре 2021 года в Якутии подросток шантажировал шестиклассницу слитым в сеть интимным видео с ее участием. Таким образом юноша решил отомстить школьнице за то, что она отказала ему в оральном сексе. Известно, что девочка гуляла с двумя учениками восьмого класса. Школьники оказались в заброшенном здании, и один из подростков начал приставать к шестикласснице. Другой снимал происходящее на видео. Старшеклассники предупредили девочку, что в случае, если она все расскажет, интимное видео с ее участием окажется в сети. Позже восьмиклассник распространил видео в сети. Школьник хотел, чтобы обо всем узнал отец школьницы.

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Анна Щербакова
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