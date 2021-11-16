В российском регионе подросток шантажировал шестиклассницу интимным видео

В Якутии подросток шантажировал шестиклассницу слитым в сеть интимным видео с ее участием

В Якутии подросток шантажировал шестиклассницу слитым в сеть интимным видео с ее участием. Таким образом юноша решил отомстить школьнице, потому что она отказала ему в оральном сексе, сообщает Telegram-канал Shot.

По сведениям Shot, около месяца назад девочка гуляла с двумя учениками восьмого класса. Школьники оказались в заброшенном здании, и один из подростков начал приставать к шестикласснице. Другой снимал происходящее на видео. Старшеклассники предупредили девочку, что в случае, если она все расскажет, интимное видео с ее участием окажется в сети.

Позже восьмиклассник распространил видео в сети. Школьник хотел, чтобы обо всем узнал отец школьницы.

Родители уже написали заявление в полицию, заведено уголовное дело. В настоящее время пострадавшую шестиклассницу переводят на домашнее обучение, так как она боится ходить в школу. Кроме того, с девочкой работает психолог.

Школьница на допросе рассказала, что не вступала в половую связь с подростком, который слил интимное видео. Девочка утверждает, что они просто общались.

Ранее ученики одной из школ города Лысьвы Пермского края занялись групповым гей-сексом под окнами местного лицея.

В закрытой беседе одной из групп в соцсети распространили видео порнографического содержания. На кадрах несколько детей возрастом от 8 до 12 лет занимаются сексом. Уточняется, что делают они это друг с другом по обоюдному согласию. В подписи к видео указывается, что действие происходит около лицея.