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На казахстанском телевидении переименовали проспект Назарбаева

В эфире государственного канала «Хабар 24» проспект Назарбаева назвали старым названием

Кадр: телеграм-канал «ORDA»

На казахстанском телевидении переименовали проспект имени первого президента Нурсултана Назарбаева в Алма-Ате. Об этом сообщает Telegram-канал ORDA.

В эфире государственного канала «Хабар 24» проспект Назарбаева назвали старым названием — Фурманова. В информационном сюжете речь шла об ограничении движения в связи с проведением антитеррористической операции. При этом в русскоязычном отрывке было упомянуто нынешнее название.

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До 2017 года улица в Алма-Ате носила имя советского писателя Дмитрия Фурманова, автора романа «Чапаев». В 2017 году она стала проспектом Назарбаева. В 2019-м, когда Назарбаев ушел в отставку, в его честь переименовали столицу Казахстана Астану. Она стала называться Нур-Султан.

В январе 2022 года на фоне политического кризиса в Казахстане в интернете появилась петиция за возвращение столице прежнего названия. Авторы обращения также призывают переименовать все улицы имени бывшего президента, дать им нейтральные названия, «подчеркивающие государственность, единство и независимость страны».

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София Сарджвеладзе
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