В Казахстане начали сбор подписей за переименование Нур-Султана обратно в Астану

В Казахстане начали сбор подписей за переименование столицы страны, города Нур-Султан, обратно в Астану. Об этом сообщает KazTAG.

Соответствующая петиция появилась в интернете. Ее авторы утверждают, что новое название столицы Нур-Султан воспринимается людьми негативно, в быту жители используют прежнее название. «Учитывая настроения в обществе, просим президента Республики Казахстан, правительство и парламент страны вернуть прежнее название столице», — говорится в обращении.

Авторы также предлагают во всех городах Казахстана переименовать улицы имени бывшего президента Нурсултана Назарбаева, дать им нейтральные названия, «подчеркивающие государственность, единство и независимость страны».

Астана была переименована в Нур-Султан в марте 2019 года после отставки Назарбаева с поста президента.

В начале января 2022 года в Казахстане начались массовые протесты из-за роста цен на газомоторное топливо. Социально-экономические требования вскоре сменились политическими, в том числе об уходе Назарбаева из политики. Митинги переросли в массовые беспорядки и столкновения с силовиками. Власти нахвали протестующих террористами.

Назарбаев не появлялся на публике и не сделал ни одного заявления после 28 декабря 2021 года. Появлялась информация, что бывший президент и его близкие покинули страну. Пресс-секретарь Назарбаева и посол Казахстана в Азербайджане утверждают, что политик находится в столице Казахстана.