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Российский губернатор повторно заразился коронавирусом

Губернатор Орловской области Андрей Клычков повторно заразился коронавирусом

Фото: @klychkov_andrey

Губернатор Орловской области Андрей Клычков повторно заразился коронавирусом. Об этом он рассказал в своем Instagram.

Ранее Клычков болел в октябре 2020 года.

«Ближайшее время проведу на самоизоляции дома, заболел коронавирусом. После вакцинации вирус переносится значительно легче. Есть небольшая температура, но в целом чувствую себя хорошо», — сказал российский губернатор.

Клычков добавил, что положительный результат ПЦР-теста он получил во вторник, 18 января. Вся семья губернатора, за исключением старших сыновей, тоже заболела.

Орловский губернатор будет работать дистанционно. Он подчеркнул, что на работе соблюдает меры безопасности против COVID-19, но риск заразиться есть всегда.

Накануне о повторном положительном ПЦР-тесте на COVID-19 сообщил мэр Красноярска Сергей Еремин. Первый раз он болел в октябре 2020 года. Также повторно заразился коронавирусом губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев — он переносит болезнь в легкой форме благодаря вакцинации.

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Анастасия Шейкина
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