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Российский мэр повторно заразился коронавирусом

Мэр Красноярска Сергей Еремин повторно заразился коронавирусом

Фото: @eremin__krsk

Мэр Красноярска Сергей Еремин повторно заразился коронавирусом. Об этом он рассказал в своем Instagram.

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«Мое знакомство с вирусом состоялось в октябре 2020 года. Потом прошел вакцинацию и больше года держался несмотря на огромный круг общения. Так что прививка имеет силу», — написал Еремин в соцсети.

Российский мэр добавил, что имеет опыт управления городом дистанционно и продолжит контролировать ситуацию в Красноярске в режиме самоизоляции. По его словам, это особенно важно сейчас, так как населенный пункт столкнулся с сообщениями с угрозами минирования образовательных учреждений.

Ранее повторно заразился коронавирусом губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. Он сообщил об этом в понедельник, 17 января. Российский губернатор переносит болезнь в легкой форме и продолжает работать дистанционно.

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Анастасия Шейкина
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