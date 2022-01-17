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Российский губернатор заразился коронавирусом

Губернатор Кемеровской области Цивилев заразился коронавирусом
Сергей Цивилев

Сергей Цивилев. Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев заразился коронавирусом. Об этом сообщается в Telegram-канале главы региона.

В данный момент Цивилев переносит болезнь в легкой форме и продолжает работать дистанционно.

Это уже второй случай заражения для губернатора Кемеровской области. В первый раз Цивилев заболел коронавирусом в октябре 2021 года.

В понедельник, 10 января, о том, что у него нашли коронавирус, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Владимирской области Александр Авдеев.

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Роман Кирьянов
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