Российский губернатор заразился коронавирусом
Губернатор Кемеровской области Цивилев заразился коронавирусом
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев заразился коронавирусом. Об этом сообщается в Telegram-канале главы региона.
В данный момент Цивилев переносит болезнь в легкой форме и продолжает работать дистанционно.
Это уже второй случай заражения для губернатора Кемеровской области. В первый раз Цивилев заболел коронавирусом в октябре 2021 года.
В понедельник, 10 января, о том, что у него нашли коронавирус, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Владимирской области Александр Авдеев.