Российский губернатор заразился коронавирусом

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев заразился коронавирусом. Об этом сообщается в Telegram-канале главы региона.

В данный момент Цивилев переносит болезнь в легкой форме и продолжает работать дистанционно.

Это уже второй случай заражения для губернатора Кемеровской области. В первый раз Цивилев заболел коронавирусом в октябре 2021 года.

В понедельник, 10 января, о том, что у него нашли коронавирус, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Владимирской области Александр Авдеев.