Глава российского региона заразился коронавирусом

Временно исполняющий обязанности губернатора Владимирской области Александр Авдеев сообщил в своем аккаунте в Instagram, что заразился коронавирусом.

Авдеев стал первым руководителем российского региона, заболевшим COVID-19 в 2022 году.

Врио губернатора уточнил, что болезнь протекает без осложнений. По его словам, он почувствовал недомогание в новогодние праздники, во время которых у него повысилась температура. Ближайшую неделю Авдеев будет работать в удаленном режиме.

Ранее он сообщал, что прошел вакцинацию.

В пятницу, 7 января, стало известно, что коронавирусом заразился канцлер Австрии Карл Нехаммер. Ранее он был привит. Нехаммер отметил, что после заражения чувствует себя хорошо.

Во вторник, 4 января, коронавирус выявили у королевы и короля Швеции. Ранее они получили три дозы вакцины и «чувствуют себя хорошо, учитывая обстоятельства».