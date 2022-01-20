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Российский хирург раскрыл причину популярности пластики

Тимур Хайдаров: причина пластических операций — желание выглядеть успешнее и красивее

Фото: Unsplash

Российский хирург Тимур Хайдаров раскрыл причину популярности пластических операций. Соответствующее интервью появилось на YouTube-канале Super.

По словам эксперта, большинство людей прибегает к кардинальным изменениям внешности из-за желания выглядеть успешнее и красивее. Он отметил, на данный момент в массы продвигается философия любви к себе с точки зрения как духовного, так и физического развития.

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Звездный хирург подчеркнул, что наличие пластических операций не отменяет дальнейшей обязанности человека в занятиях спортом и соблюдения правильного питания. «Поддерживать результат нужно. Я всегда объясняю пациентам, что перенесу их тело на 10-15 лет назад. А дальше они опять предстают перед выбором: прожить те же 10-15 лет в том же режиме, нарушая питание, либо ходить в спортзал и сохранить тело стройным на долгие годы», — объяснил он.

Хайдаров также заверил, что в проведении пластических операций практически нет возрастных ограничений для пациентов. Он сказал, что все зависит от состояния здоровья и внутреннего самоощущения человека. Если во время сдачи анализов выясняется, что для проведения процедуры нет никаких противопоказаний, то он дает добро на операционное вмешательство.

В декабре 2021 года рассказывалось, что увеличение груди стало популярным среди мужчин. Всего в 2020 году были проведены 22 568 операций по увеличению груди у мужчин, что составило 1,4 процента от всех аналогичных операций в мире. В то же время у 2171 мужчины были удалены грудные имплантаты.

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Таисия Косинцева
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