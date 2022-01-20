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Дженнифер Лопес снялась в кожаном бюстгальтере и удивила фанатов

52-летняя Дженнифер Лопес восхитила поклонников фото в черном бюстгальтере и белых брюках

Фото: @jlo

Голливудская актриса и певица Дженнифер Лопес снялась в откровенном наряде и удивила поклонников. Соответствующие фото появились на ее странице в Instagram.

На размещенных в сети снимках 52-летняя знаменитость позирует в черном кожаном бюстгальтере и белыми брюками свободного кроя на высокой талии. При этом на одном из кадров она надела поверх топа укороченную косуху такого же цвета. Ее волосы собраны в высокий хвост, а в качестве аксессуаров Лопес выбрала золотистые ожерелья, браслеты и серьги.

Публикация набрала 1,3 миллиона лайков. Фанаты оценили внешний вид исполнительницы и принялись писать ей комплименты в комментариях. «Ты выглядишь просто невероятно», «Богиня», «Сногсшибательная фигура», «Боже мой, ты чертовски горяча», — восхищались они.

В ноябре 2021 года пресс Дженнифер Лопес на фото в кроп-топе удивил ее поклонников. На размещенных в сети кадрах 52-летняя знаменитость позирует в черных блестящих полуботинках на каблуках, атласных штанах с низкой посадкой, пиджаке, а также в серебристом бюстгальтере с кружевной отделкой.

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Айсель Эюбова
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