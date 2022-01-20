Южная Корея показала конкурента российского «Спрут-СДМ1»

Компания Hanhwa Defense показала легкую машину K21-105. Танк на базе боевой машины пехоты (БМП) K21 предложат Индии. Разработка из Южной Кореи станет конкурентом российского танка «Спрут-СДМ1». Об этом сообщает Janes.

Легкий танк предложат Индии в рамках конкурса на поставку 350 машин этого типа. Южная Корея также готова предложить Индии локализацию производства K21-105. В публикации подчеркивают, что Индия и Республика Корея совместно выпускали самоходную артиллерийскую установку (САУ) K9 Vajra-T.

Перспективный танк основан на шасси БМП K21. Боевая машина массой 29 тонн получила орудие калибра 105 миллиметров. Новая башня вместит двух человек. Производитель отмечает, что машины для индийских военных могут получить защиту от оружия массового поражения, датчик, сигнализирующий о наведении противотанковых ракет, и автоматическую систему пожаротушения.

В апреле 2021 года Индия объявила конкурс на закупку 350 танков для действий в горной местности. Машины предназначены для несения службы в области Ладакх.

В декабре глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев сообщил, что Россия примет участие в индийском тендере на поставку легких машин. Россия может предложить «Спрут-СДМ1», передачу технологий и локализацию производства отдельных узлов.