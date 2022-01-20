Армения назвала главное условие для подписания мирного договора с Азербайджаном

Подписание мирного договора с Азербайджаном возможно только после полного урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян, пишет Sputnik.

По словам чиновника, Ереван продолжает работать над составлением всеобъемлющего договора с Баку, однако от главного условия — решения вопроса о статусе Нагорного Карабаха — не откажется. «Нужно найти решение карабахской проблемы путем переговоров и политических механизмов и в рамках "тройки" сопредседателей Минской группы ОБСЕ», — подчеркнул глава Совбеза.

Ранее заключить мирный договор с Азербайджаном предлагал премьер-министр Армении Никол Пашинян. Он указал, что, несмотря на упреки со стороны Баку, Ереван никогда не отказывался от идеи подписать документ. «Мы десятки раз говорили об этом. Это не инициатива Азербайджана», — утверждал политик.

В сентябре 2020 года между Азербайджаном и непризнанной Нагорно-Карабахской республикой (НКР), поддерживаемой Арменией, вспыхнули бои. В ходе столкновений азербайджанской армии удалось отбить ряд территорий, потерянных в начале 1990-х годов.

9 ноября 2020-го Азербайджан, Армения и Россия подписали трехстороннее заявление о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе. Стороны остались на занятых позициях, договорились обменяться пленными и телами погибших, а в регион были направлены российские миротворцы.