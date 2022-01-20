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Захарова отреагировала на поездку кандидата в президенты Франции в Карабах

Мария Захарова: иностранцы должны уведомлять миротворцев о поездках в Нагорный Карабах
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Азербайджану хорошо известно о правилах поездок иностранных граждан в Нагорный Карабах, они должны заблаговременно уведомлять о них российских миротворцев. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, отвечая на вопрос о посещении региона кандидатом в президенты Франции Валери Пекресс. Трансляция брифинга доступна в Facebook.

«Командованием российского миротворческого контингента определен порядок посещения, в том числе и иностранными гражданами, сотрудниками международных организаций, миссий и так далее района проведения миротворческой операции», — отреагировала Захарова.

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Она подчеркнула, что Азербайджан обязался гарантировать безопасность движения граждан по Лачинскому коридору, в том числе и на обратном пути. При этом, согласовывала ли Пекресс поездку с российскими миротворцами, дипломат не уточнила.

Дипломатический конфликт между Францией и Азербайджаном начался после поездки кандидата в Карабах. Французский политик ездила в регион в декабре 2021 года и встретилась в Степанакерте с властями непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Азербайджанский президент остро отреагировал на визит — Ильхам Алиев сказал, что если бы знал о поездке раньше, то не выпустил бы Пекресс из Карабаха.

Француженка по возвращении на родину подала жалобу в правоохранительные органы. МИД республики жестко отреагировал на слова Алиева, назвав их неприемлемыми. В предвыборной гонке за президентское кресло кандидат от партии республиканцев Валери Пекресс считается одним из фаворитов.

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Михаил Кириллов
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