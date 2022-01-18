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Париж отреагировал на слова Алиева о кандидате в президенты Франции

В МИД Франции назвали неприемлемыми слова Алиева о поездке Валери Пекресс в Карабах

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Министерство иностранных дел Франции отреагировало на слова президента Азербайджана Ильхама Алиева о визите французского политика и кандидата в президенты Валери Пекресс в Нагорный Карабах. В Париже назвали заявления Алиева неприемлемыми, передает Telegram-канал «Sputnik Армения».

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан прокомментировал слова Алиева, обозначив их как «неприемлемые по форме и сути». Соответствующее заявление уже отправили азербайджанскому послу.

Дипломатический конфликт между странами начался после поездки Пекресс в Карабах. Французский политик ездила в регион в декабре 2021 года и встретилась в Степанакерте с властями непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Азербайджанский президент остро отреагировал на визит — Алиев сказал, что если бы знал о поездке раньше, то не выпустил бы Пекресс из Карабаха.

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Француженка по возвращении на родину подала жалобу в правоохранительные органы. Это и стало причиной реакции французского внешнеполитического ведомства. В предвыборной гонке за президентское кресло Пекресс считается одним из фаворитов.

В Азербайджане кандидата уже включили в список нежелательных лиц. По мнению МИД республики, визит Пекресс стал «нарушением национального законодательства, направленным против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана».

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Дмитрий Настасьев
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