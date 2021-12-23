Азербайджан включил кандидата в президенты Франции в список нежелательных лиц

Азербайджан вручил ноту протеста Франции. Об этом сообщается на официальном сайте азербайджанского Министерства иностранных дел (МИД).

Отмечается, что причиной этого стал визит кандидата в президенты Франции, главы региона Иль-де-Франс Валери Пекресс в столицу непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Степанакерт, куда в сопровождении других французских политиков она приехала в рамках своей избирательной кампании.

Подобный шаг в азербайджанском МИД назвали «нарушением национального законодательства, направленным против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана», и в связи с этим включили Пекресс в список нежелательных лиц.

«До сведения французской стороны было доведено, что этот шаг группы политиков из Франции навредил азербайджано-французским двусторонним отношениям, а также нанес серьезный урон репутации Франции в регионе и той роли, которую она могла бы сыграть в нормализации азербайджано-армянских отношений после окончания конфликта», — подчеркнули в ведомстве.

В августе в МИД Азербайджана был вызван временный поверенный России. Ему вручили ноту протеста из-за высказывания лидера ЛДПР Владимира Жириновского, назвавшего Южный Кавказ зоной влияния России.