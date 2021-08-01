Временного поверенного России вызвали в МИД Азербайджана из-за Жириновского

В Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана вызвали временного поверенного России и вручили ему ноту из-за высказывания лидера ЛДПР Владимира Жириновского о стране. Об этом сообщает РИА Новости.

«В ходе встречи была выражена серьезная озабоченность и протест в связи с предвзятым и оскорбительным высказыванием депутата Государственной Думы РФ, председателя ЛДПР Владимира Жириновского», — сообщили в ведомстве и отметили, что речь идет о словах политика, которые тот произнес 30 июля в эфире одного из российских телеканалов.

В МИД Азербайджана подчеркнули, что Жириновский повел себя неэтично, а его высказывание «не соответствует духу дружбы и стратегического партнерства между странами».

Ранее глава партии ЛДПР рассказал, что находится в плохих отношениях с президентом России Владимиром Путиным из-за его имени. «Я никак не понимаю, что другого человека зовут тоже Владимир. Я считал, что только я ношу это имя», — сказал Жириновский.