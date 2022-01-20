ФСБ ликвидировала сеть криптоферм в Дагестане

В Республике Дагестан ФСБ ликвидировала сеть криптоферм. Об этом в четверг, 20 января, сообщает ТАСС.

По данным агентства, в результате оперативно-розыскных мероприятий обнаружено и изъято 4343 единицы компьютерной техники стоимостью более 500 миллионов рублей. Оборудование для добычи криптовалюты находилось в Махачкале, Кизлярском районе, в селах Кульзеб и Новое Гадари Кизилюртовского района. Общий объем мощности незаконно потребленной электроэнергии составлял около восьми мегаватт в час.

Российский Центробанк подготовил доклад, в котором выступил за полный запрет в стране майнинга и сделок с криптовалютами. Регулятор настаивает, что такие активы влекут за собой значительные риски для российского финансового рынка.

ЦБ утверждает, что граждане могут потерять вложения, сама криптовалюта похожа на пирамиды, поскольку зависит от информационного фона, а биржи «нередко становятся объектами хакерских атак».