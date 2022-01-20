Дочь Мадонны снялась в рекламе бренда нижнего белья Рианны

Дочь американской поп-исполнительницы Мадонны Леон Лурдес приняла участие в рекламной кампании бренда Savage X Fenty который принадлежит певице Рианне. Соответствующие фотографии публикует Daily Mail.

25-летняя модель снялась в промо новой унисекс-коллекции марки Love On the Edge вместе с другими знаменитостями. Манекенщицу сфотографировали в кружевном белье красного цвета, халате из прозрачной ткани и чулках в сетку в тон комплекта. В качестве обуви она выбрала черные туфли на каблуках.

На размещенных кадрах видно, что волосы знаменитости собраны в два хвоста, а на лицо нанесен яркий макияж. Лурдес также надела крупное колье в виде цепей, массивные серьги и кольцо. Известно, что автором съемки стал фотограф Деннис Леупольд (Dennis Leupold).

Леон Лурдес не в первый раз фотографируется в откровенных образах. В сентябре она снялась в модном шоу того же бренда нижнего белья Savage X Fenty, который принадлежит певице Рианне, в бюстгальтере и стрингах, а также халате и чулках изумрудного цвета. Она также надела множество крупных украшений: серьги, колье, браслеты и пояс.

