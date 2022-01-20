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У десятилетнего мальчика остановилось сердце после вакцинации Pfizer

В Бразилии у 10-летнего мальчика остановилось сердце после вакцинации препаратом Pfizer

Фото: IVAN ALVARADO / Reuters

В Бразилии у десятилетнего ребенка остановилось сердце через 12 часов после вакцинации от коронавируса детским препаратом Pfizer. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию города Ленсойс-Паулиста, где произошел инцидент.

«У ребенка десяти лет через 12 часов после получения детской вакцины Pfizer произошла остановка сердца»,— подтвердили в городской префектуре. Уточняется, что врачам удалось реанимировать мальчика, сейчас его состояние стабильно, он находится под наблюдением медиков.

В связи с произошедшим власти решили приостановить вакцинацию детей от коронавируса на неделю, чтобы разобраться в причинах подобной реакции организма, понаблюдать за 46 детьми этого возраста, которые уже успели сделать первые прививки от COVID-19. Вакцинация взрослых продолжается в обычном режиме.

Ранее в Винницкой области Украины 47-летний мужчина умер через несколько часов после вакцинации препаратом Pfizer.
Уточняется, что прививка украинцу была сделана мобильной бригадой в 13:45 по московскому времени. В 17:00 мужчина пожаловался на тошноту и потерю сознания. К нему вызвали медиков, которые в 18:02 констатировали смерть. При этом в течение первого часа после введения препарата никаких неблагоприятных реакций у мужчины не наблюдалось.

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Марина Совина
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