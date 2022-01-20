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Мать Бузовой раскрыла правду о пластике дочери

Мать Ольги Бузовой Ирина рассказала, что проблемы с кожей певица решает у косметолога
Ольга Бузова

Ольга Бузова. Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Мать российской певицы и телеведущей Ольги Бузовой Ирина раскрыла правду о пластических операциях дочери. Об этом она рассказала в интервью для KP.RU.

По словам собеседницы издания, о внешности знаменитости может судить только человек, который лично ее видит. Из-за работы артистка регулярно наносит на лицо макияж, что мешает ей сохранять идеальную кожу лица.

«Естественно, у нее появляются проблемы, которые она решает у косметолога. Но операций у нее не было. Да и наши косметологи очень хорошо работают со звездами. Лучше 20 лет тянуть деньги с клиента за процедуры, чем один раз ему отрезать», — поделилась Ирина Бузова.

Она также отметила, что ее 36-летняя дочь знает все свои недостатки, а также удачные и неудачные ракурсы. «И когда она говорит, что она неотразима, она просто шутит. Она не хвастуша, просто с большой самоиронией», — подчеркнула героиня материала.

В ноябре 2021 года пользователи сети не узнали Ольгу Бузову на новой фотографии. Певица снялась в вечернем платье длины макси черного цвета с ярким мейкапом и красной помадой на губах. Юзеры обратили внимание на изменения во внешнем виде ведущей, о чем принялись писать в многочисленных комментариях.

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Айсель Эюбова
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