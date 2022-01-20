Возлюбленные поехали отдыхать в Мексику и были жестоко убиты во время отпуска

Тела возлюбленных из США, которые поехали на отдых в Мексику, были найдены расчлененными в мешках на одной из улиц города Сьюдад-Хуарес. Об этом пишет Daily Mail.

Сообщалось, что две американские туристки отправились в отпуск, чтобы навестить в городе членов семьи — в последний раз девушек видели в субботу, 15 января. На следующий день, 16 января, их тела были найдены в мешках на расстоянии 17 миль (27 километров) друг от друга.

Директор комитета по защите прав ЛГБТ в мексиканском штате Чихуахуа Карен Арвизо (Karen Arvizo) заявил, что путешественниц убили с особой жестокостью. Кроме того, он опасается, что преступление может остаться нераскрытым, как и многие другие, совершаемые на почве ненависти к ЛГБТ-сообществу.

Ранее в январе российский путешественник и репортер Игорь Ротарь провел отпуск в столице Мексики Мехико и удивился, что на рынках, наряду с едой и одеждой, женщины торгуют своим телом. Так, он рассказал, что хотел приобрести у одной девушки шлепанцы, но выяснялось, что она предлагала услуги интимного характера.