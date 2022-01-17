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Россиянин провел отпуск в Мексике и удивился торгующими телом женщинами на рынке

Российский журналист отдохнул в Мексике и удивился женщинам, продающим тела на рынках

Фото: Claudia Daut / Reuters

Российский путешественник и репортер Игорь Ротарь провел отпуск в столице Мексики Мехико и удивился, что на рынках, наряду с едой и одеждой, женщины торгуют своим телом. Об этом он рассказал в статье для «Ленты.ру».

Журналист отметил, что считает латиноамериканский мегаполис очень контрастным для отдыха — например, по его словам, на местных базарах продают нижнее белье возле статуи Иисуса Христа.

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«А на крупных рынках можно приобрести буквально все — от простой картошки до женщины. Это не преувеличение — местные проститутки предлагают свои услуги наряду с другими торговцами, которые продают обычную одежду», — добавил турист.

Он также рассказал, что хотел приобрести у одной девушки шлепанцы, но выяснялось, что она предлагала услуги интимного характера. При этом Ротарь уточнил, что больше всего в Мехико ему приглянулись рынки с едой, поскольку там продают вкусные морепродукты и мясо.

Ранее, в другом материале, репортер рассказал о хамстве жителей США, с которым столкнулся при поездке в Нью-Йорк. Турист отметил, что город сразу неприятно удивил его несколькими моментами, включая откровенную неприветливость местных. По его словам, когда он спрашивал дорогу, прохожие не останавливались.

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Марк Успенский
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