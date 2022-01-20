Минфин оценил профицит бюджета России за 2021 год

Профицит федерального бюджета России в период с января по декабрь 2021 года, по предварительной оценке, составил 514,76 миллиарда рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство финансов.

Доходы бюджета составили 25,3 триллиона рублей или 134,8 процента к общему объему доходов, который был утвержден ФЗ «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

Расходы бюджета за аналогичный период составили 24,8 триллиона рублей или 115,1 процента к общему объему расходов, утвержденному федеральным законом и 97,5 процента к сводной бюджетной росписи федерального бюджета с учетом внесенных изменений.

Ранее в Министерстве финансов России сообщили, что каждый четвертый российский регион испытывает дефицит бюджета. «В целом консолидированные бюджеты регионов исполнены с профицитом 640 миллиарда рублей. Дефицит зафиксирован в 21 субъекте и составляет суммарно 175 миллиарда рублей», — заявили в ведомстве.