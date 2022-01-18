В каждом четвертом регионе России зафиксировали дефицит бюджета

Каждый четвертый российский регион испытывает дефицит бюджета, заявили в Министерстве финансов России. Об этом пишут «Известия».

«В целом консолидированные бюджеты регионов исполнены с профицитом 640 миллиарда рублей. Дефицит зафиксирован в 21 субъекте и составляет суммарно 175 миллиарда рублей», — заявили в ведомстве.

Также в Минфине заявили, что доходы за 2021 год по сравнению с 2020 годом выросли на 18 процентов, до 17,5 триллиона рублей. 84 региона также увеличили налоговые и неналоговые доходы на 26 процентов до 13,6 триллиона рублей. Такая динамика обеспечила рост расходов на 8 процентов, отметили в Минфине.

Как заявили в Аналитическом кредитном рейтинговом агентстве (АКРА), 30 процентов или 26 неконсолидированных бюджетов регионов оказались в дефиците. Всего повышение расходов над доходами достигло 251,8 миллиарда рублей. 60 процентов от этой суммы пришлось на Москву, бюджет которой составил 147 миллиардов рублей. На втором месте по этому показателю оказался ХМАО, а на третьем — Башкортостан.

При этом наибольший прирост оказался у Краснодарского края, Санкт-Петербурга и Челябинской области. Также в плюсе оказались Липецкая, Кемеровская, Белгородская, Вологодская области и Красноярский край.

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что пик инфляции в России уже пройден, в 2022 году страна сможет решить проблемы. С 2022 года, по его словам, бюджетная политика приведена в соответствии с «нормальными уровнями».