Россиянам назвали срок решения проблем с ростом цен

Пик инфляции в России уже пройден, в 2022 году страна сможет решить проблемы, связанные с ростом цен. Соответствующий срок назвал РБК министр финансов Антон Силуанов.

«К концу года мы ожидаем уже положительных результатов», — спрогнозировал министр. С 2022 года, по его словам, бюджетная политика приведена в соответствии с «нормальными уровнями».

При этом причины инфляции он связал с мерами поддержки граждан в условиях введения ограничительных мер. Он отметил, что спрос был «накачан», но предложение товаров и услуг не увеличилось, в результате чего произошел рост цен. По окончательным подсчетам Росстата, по итогам прошлого года инфляция составила 8,39 процента.

Также в ходе дискуссии на Гайдаровском форуме Силуанов выступил против инициативы главы Минэкономразвития Максима Решетникова начать массовые выплаты гражданам для компенсации высокой инфляции. Руководитель Минфина указал, что при таком сценарии рост цен, напротив, получит дополнительный стимул. По его мнению, лучше какое-то время потерпеть, чтобы не получить ускоренную инфляцию. Отдельно Силуанов пояснил, что речь идет не об уязвимых слоях населения, — для них компенсации должны быть.

