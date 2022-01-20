МВД пообещало не штрафовать водителей за превышение средней скорости

МВД России пока не намерено возвращаться к вынесению штрафов за превышение водителями средней скорости движения, пообещали в ведомстве. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Как сообщили в пресс-центре МВД, в апреле 2021 года вице-премьер Марат Хуснуллин поручал полиции и Минюсту «проработать вопрос закрепления ответственности» за этот вид нарушения. В результате анализа ведомства пришли к выводу, что в законодательстве есть «правовые пробелы», препятствующие вынесению штрафов, поэтому говорить об их возвращении «преждевременно».

Главной проблемой ведомство называет трудности с установлением места совершения правонарушения и определением территориальной подсудности при рассмотрении жалоб на постановления.

Ранее в январе СМИ сообщили, что в России вернут штрафы за превышение средней скорости — их пропишут в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП). Возврат такой нормы поддержали в правительстве, МВД и Минюсте.

В России с 10 января ввели уголовную ответственность за регулярные нарушения правил дорожного движения. За неоднократный выезд на встречную полосу или превышение скорости более чем на 60 километров в час россиянам грозит до трех лет лишения свободы. Помимо тюремного срока, предусмотрен штраф в размере от 300 до 500 тысяч рублей или в размере зарплаты в период от двух до трех лет.