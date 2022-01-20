Россиянам разъяснили порядок получения доплаты к январской пенсии

Всем, кто получил пенсию в конце декабря и в начале января, задним числом начислят средства, положенные после индексации выплат сверх инфляции. В разговоре с «Лентой.ру» председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов пояснил, что доплата поступит автоматически.

Ранее депутаты Госдумы в третьем чтении утвердили поправку о повышенной индексации пенсий в размере 8,6 процента, что больше фактической инфляции по итогам 2021 года. Действие закона будет иметь обратную силу, то есть увеличенная пенсия будет выплачиваться с 1 января.

Совет Федерации рассмотрит поправки о повышении пенсий на заседании 26 января. Документ включен в повестку верхней палаты парламента.

Средний размер пенсии после индексации составит 18 984 рубля. Повышение коснется 30,8 миллиона неработающих россиян, получающих страховые пенсии. На эти цели потратят 170 миллиардов рублей.

Стоимость пенсионного балла

Поправка в федеральный закон предполагает изменение стоимости пенсионного балла, сообщил Нилов. На период переходного периода коэффициент был рассчитан исходя из прогнозов, добавил политик. «Стоимость пенсионного балла у нас была заложена до 2025 года. Прогнозы были одни, а реальная инфляция стала другой. Именно поэтому получилось так, что стоимость пенсионного балла оказалась меньше, чем инфляция. То есть средства получателей пенсии просто бы обесценивались, если не повысить стоимость балла. Поэтому сегодня стоимость балла была повышена на 8,6 процента», — отметил депутат Госдумы.

Он добавил, что к этой цифре остаются вопросы. Политик считает, что Росстат в результате своих вычислений назвал 8,6 процента оптимальным коэффициентом, но продукты и товары первой необходимости подорожали сильнее.

Выплаты задним числом

Поправка в федеральный закон предусматривает, что описанные в ней правоотношения вступают в силу с 1 января, сказал Нилов. «Это значит, что те граждане, которые получили пенсию, проиндексированную по старому коэффициенту, должны будут получить недовыплаченные им средства. Это все Пенсионный фонд должен будет сделать автоматически», — подчеркнул депутат.

Выплат могут ожидать те, кто получил пенсии в конце декабря и в начале января, отметил Нилов. Их пенсии будут пересчитаны, а разница доплачена.

Дополнительные расходы

На выплату разницы проиндексированных по старому коэффициенту пенсий потребуется около 170 миллиардов рублей, отметил Нилов. Это дополнительные расходы Пенсионного фонда, сообщил политик, однако такие средства у государственного учреждения есть, пояснил председатель профильного комитета Госдумы.

«На начальном этапе, чтобы все социальные обязательства выполнять, деньги есть. Конечно, потребуются дополнительные средства. Их необходимо будет предусмотреть, когда будет корректировка параметров бюджета пенсионного фонда. Это происходит весной», — рассказал депутат.

Изменить размер индексации пенсий предложил президент России Владимир Путин. По его словам, принятые ранее решения по повышению уровня жизни пенсионеров были недостаточными. Если вычесть инфляцию, то средняя пенсия после новой индексации вырастет на 300 рублей в месяц по сравнению с 2021 годом.