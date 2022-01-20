Испугавшиеся войны иностранцы бросились избавляться от квартир на Украине

Зарубежные владельцы жилья в Киеве бросились массово продавать квартиры из-за страха войны с Россией. Руководитель украинского агентства Best&Seller Ирина Луханина считает, что избавиться от жилья в стране иностранцев побудили распространенные западными СМИ слухи о готовящемся вторжении. Об этом эксперт рассказала изданию «Страна».

По данным риелторов, зарубежные собственники начали избавляться не только от сданных в эксплуатацию объектов. «Часть иностранцев, которые проинвестировали в первичку, пытаются продать недострой путем переуступки прав собственности. По цене они даже в плюсе, так как за последний год первичка подорожала на 20-25 процентов», — отметила Луханина.

Аналогичная ситуация наблюдается и на рынке коммерческой недвижимости — если объект не достроен или не используется, испугавшиеся военных действий владельцы предпочитают выставить его на продажу, чем дожидаться завершения работ. Однако если офисы или квартиры сданы в аренду, постояльцев не просят освободить недвижимость, а в статусе объекта ничего не меняется.

В Best&Seller отметили, что в последние годы на долю зарубежных покупателей приходилось 8-12 процентов сделок по недвижимости — чаще всего они инвестируют в жилье для сдачи в аренду. По оценкам экспертов, большинство из тех, кто решил избавиться от квартир и офисов в Киеве, хотели исключительно заработать на недвижимости и имеют поверхностные представления о процессах внутри страны. «Те, кто, скажем, давно тут живет или ведет бизнес, сохраняют спокойствие и вообще относятся к слухам с изрядной долей скепсиса», — пояснила Луханина.

Однако, как считают в Best&Seller, о масштабах бегства иностранцев с украинского рынка судить пока рано, так как спрос на жилье в январе традиционно ниже, чем в другие месяцы. Кроме того, на поведение как украинских, так и зарубежных продавцов и покупателей должен повлиять курс доллара. Если валюта вырастет до 31-32 гривен (83,5-86 рублей), то цены на квартиры на вторичном рынке могут упасть.

Ранее британские СМИ обвинили Россию в желании захватить часть Украины. Разведданные Великобритании указывают на подготовку крупного вторжения. В связи с этим источники газеты Daily Mail обвинили Москву в стремлении развязать полномасштабную войну.

Западные страны неоднократно обвиняли Россию в подготовке «вторжения» на Украину. В Кремле заявили, что такие обвинения не имеют никаких оснований, и Россия не собирается нападать на другие государства.