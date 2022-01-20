Россиянин пырнул себя ножом в отделении полиции

На Урале 44-летний мужчина нанес себе ранение ножом в отделении полиции. Об этом в четверг, 20 января, сообщает издание E1.

По данным издания, инцидент произошел в Верхней Пышме. Пострадавший, который находился в состоянии алкогольного опьянения, сначала рассказывал полицейским о сложных отношениях со своей возлюбленной, после чего неожиданно вытащил нож из-под пальто и ударил им себя в живот. Стражи порядка быстро обезоружили пострадавшего и вызвали врачей, которые госпитализировали мужчину в больницу.

6 апреля 2021 года сообщалось, что во Владивостоке россиянин пырнул ножом наступившего ему на ногу пассажира и получил срок.

