Немецкий журналист раскрыл позицию Германии по России и Украине

Руководитель европейского бюро издания Politico Мэтт Карнишниг (Matt Karnitschnig) раскрыл позицию Германии по России и Украине, а также по газопроводу «Северный поток-2». Он написал об этом на своей странице в Twitter.

По словам немецкого журналиста, Германия отделяется от западных стран.

«Берлин собирается останавливать "Северный поток-2"? Нет. Отправлять оружие Украине? Нет. Изменить свою позицию в отношении SWIFT? Нет. Германия фактически вышла из западного блока», — высказал мнение журналист.

Ранее глава комитета по внешней политике бундестага социал-демократ Михаэль Рот призвал правительство ФРГ принять меры в отношении различных проектов с РФ, в том числе газопровода «Северный поток-2», в том случае, если Москва «спровоцирует» эскалацию на Украине и введет туда свои войска. Говоря о невозможности вести дела как раньше, член бундестага, вероятно, призывает к закрытию ряда проектов — в том числе «Северного потока-2».