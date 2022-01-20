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Немецкий журналист раскрыл позицию Германии по России и Украине

Журналист Politico Карнишниг: Германия не собирается останавливать «Северный поток-2»

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Руководитель европейского бюро издания Politico Мэтт Карнишниг (Matt Karnitschnig) раскрыл позицию Германии по России и Украине, а также по газопроводу «Северный поток-2». Он написал об этом на своей странице в Twitter.

По словам немецкого журналиста, Германия отделяется от западных стран.

«Берлин собирается останавливать "Северный поток-2"? Нет. Отправлять оружие Украине? Нет. Изменить свою позицию в отношении SWIFT? Нет. Германия фактически вышла из западного блока», — высказал мнение журналист.

Ранее глава комитета по внешней политике бундестага социал-демократ Михаэль Рот призвал правительство ФРГ принять меры в отношении различных проектов с РФ, в том числе газопровода «Северный поток-2», в том случае, если Москва «спровоцирует» эскалацию на Украине и введет туда свои войска. Говоря о невозможности вести дела как раньше, член бундестага, вероятно, призывает к закрытию ряда проектов — в том числе «Северного потока-2».

Марина Совина
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