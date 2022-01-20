На Украине сообщили о минировании офиса Зеленского

В Киеве проверяют здание офиса президента Украины Владимира Зеленского после сообщения о минировании. Об этом сообщает издание Vesti.ua.

Вход в здание временно прекращен, при этом отмечается, что сотрудники офиса могут пройти к своим рабочим местам, предъявив документы.

В то же время журналисты отмечают, что на катке, установленном у здания, продолжают кататься дети.

Летом 2021 года мужчина с гранатой угрожал взорвать здание кабинета министров Украины. Во время службы сапером в штурмовом батальоне «Айдар» он был ранен, а также получил на фронте черепно-мозговую травму. Его задержали и возбудили в отношении него уголовное дело.