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На Украине сообщили о минировании офиса Зеленского

Офис президента Украины Зеленского проверяют из-за сообщения о минировании

Фото: Национальная полиция Украины

В Киеве проверяют здание офиса президента Украины Владимира Зеленского после сообщения о минировании. Об этом сообщает издание Vesti.ua.

Вход в здание временно прекращен, при этом отмечается, что сотрудники офиса могут пройти к своим рабочим местам, предъявив документы.

В то же время журналисты отмечают, что на катке, установленном у здания, продолжают кататься дети.

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Алиса Реброва
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