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Названы российские города с доминирующим штаммом омикрон

Глава Минздрава Мурашко заявил, что в Москве и Петербурге сейчас доминирует омикрон-штамм

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

В Москве и Санкт-Петербурге сейчас доминирует омикрон-штамм коронавируса. Об этом рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко, сообщает в четверг, 20 января, ТАСС.

В то же время дельта-штамм продолжает активно циркулировать в регионах Дальневосточного (ДФО) и Сибирского федеральных округов (СФО), отметил глава ведомства.

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Мурашко пояснил, что в разных регионах России ситуация с распространением коронавируса отличается.

Ранее глава Минздрава заявлял, что в России число повторных случаев коронавируса у переболевших выросло из-за распространения омикрон-штамма с 5 до 10 раз. По его мнению, в стране сейчас складывается напряженная ситуация.

За последние 24 часа в России выявили 38 850 новых случаев коронавируса — это максимум с 13 ноября 2021 года. Таким образом, общее число заразившихся с начала пандемии достигло 10 938 261.

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Анна Щербакова
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