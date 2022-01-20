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Онищенко назвал условие окончания пандемии коронавируса в мае

Онищенко: пандемия может закончиться в мае, если все сделают прививку от коронавируса
Геннадий Онищенко

Геннадий Онищенко. Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Заместитель президента Российской академии образования (РАО), академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко заявил, что омикрон-штамм коронавируса вполне может стать завершающим, и назвал условие, при котором уже в мае 2022 года пандемия может закончиться. Об этом в четверг, 20 января, пишет РИА Новости.

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«В мае можно закончить все. Привейтесь», — заявил специалист.

Ранее Онищенко выразил мнение, что несмотря на распространение на территории страны нового омикрон-штамма COVID-19, отличающегося высокой заразностью, локдаун в России вводить не нужно. Он напомнил, что необходимо наращивать темпы вакцинации и своевременно проводить повторную вакцинацию.

По данным оперштаба на 19 января, в России выявили 33 899 новых случаев коронавируса. Больше всего — в Москве (8795), Санкт-Петербурге (4382) и в Московской области (2626). Общее число заразившихся с начала пандемии достигло 10 899 411.

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Евгения Куликова
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