Комик Сергей Орлов отправится в большой тур по России с новой программой

Популярный комик Сергей Орлов анонсировал большой тур по стране с новой сольной программой «Что-то с чем-то».

Тур стартует 25 января, он охватит более 40 российских городов. Комик также выступит на Украине и в Израиле.

Орлов — резидент московского Stand-Up Club №1, участник шоу «Разгоны», «Женский взгляд», «Шоу историй» и «22 комика». Он родился в поселке Депутатский республики Саха (Якутия) и начинал карьеру комика с выступлений на открытых микрофонах в Якутске. Впоследствии он организовал там «Северный Stand-Up Клуб». Широкую известность Орлов обрел в 2021 году после интервью Юрию Дудю и участия в шоу «Вечерний Ургант» и «Что Было Дальше?»

