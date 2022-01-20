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Комик Сергей Орлов отправится в большой тур по России с новой программой

Комик Сергей Орлов представит новую программу «Что-то с чем-то» в рамках тура по стране

Фото: предоставлено организаторами концерта

Популярный комик Сергей Орлов анонсировал большой тур по стране с новой сольной программой «Что-то с чем-то».

Тур стартует 25 января, он охватит более 40 российских городов. Комик также выступит на Украине и в Израиле.

Орлов — резидент московского Stand-Up Club №1, участник шоу «Разгоны», «Женский взгляд», «Шоу историй» и «22 комика». Он родился в поселке Депутатский республики Саха (Якутия) и начинал карьеру комика с выступлений на открытых микрофонах в Якутске. Впоследствии он организовал там «Северный Stand-Up Клуб». Широкую известность Орлов обрел в 2021 году после интервью Юрию Дудю и участия в шоу «Вечерний Ургант» и «Что Было Дальше?»

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