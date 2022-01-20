В российском городе девочку-инвалида оставили в школе во время эвакуации

В Красноярске во время учебной эвакуации не стали выводить из школы девочку с инвалидностью, родственники несовершеннолетней возмущены таким поступком руководства образовательного учреждения, сообщает местный телеканал ТВК.

По их словам, учителя оставляют девочку в школе уже во второй раз. Близкие школьницы уверены, что она могла серьезно пострадать, если бы угроза в здании школы была реальной.

«Учитель сказала, что ей нужно помогать одеваться, а это долго», — заявила тетя российской школьницы.

В региональном управлении образования пояснили, что ситуация выглядела иначе. Однако каких-либо разъяснений по этому поводу они не предоставили.

Позже в беседе с телеканалом «360» представитель краевого управления образования сообщил о начавшейся проверке красноярской школы №2. Собеседник пояснил, что была проведена беседа с директором образовательного учреждения. Кроме того, управление попросило предоставить записи с камер видеонаблюдения.

Ранее пятиклассница из санкт-петербургской школы №580 была госпитализирована с разрывом почки из-за удара стулом. Травму россиянке нанесла одноклассница во время ссоры. Ребенок почувствовал себя плохо через сутки после инцидента. В данный момент полиция проводит проверку.