Российская школьница получила разрыв почки после удара стулом в школьной драке

Пятиклассница из Санкт-Петербургской школы №580 была госпитализирована с разрывом почки из-за удара стулом. Об этом сообщает в своем Telegram-канале «Фонтанка».

По информации издания, травму россиянке нанесла одноклассница во время ссоры.

«Фонтанка» отмечает, что школьная администрация не согласна с этой версией. Они считают, что стулом девочку никто не бил, девочка просто упала, когда ее толкнула одноклассница.

Ребенок почувствовал себя плохо через сутки после инцидента. В данный момент полиция проводит проверку.

Ранее стало известно, что девятиклассник умер во время урока физкультуры в Копейске Челябинской области.

В пятницу, 14 января, 11-летний школьник скончался во время дополнительных занятий по футболу в подмосковном Королеве. Мальчик потерял сознание, приехавшие сотрудники скорой провели реанимационные мероприятия, однако не смогли спасти ребенка.