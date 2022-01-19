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Российская школьница получила разрыв почки после удара стулом в школьной драке

Пятиклассница из Санкт-Петербурга получила разрыв почки из-за удара стулом

Фото: Константин Кокошкин / Globallookpress.com

Пятиклассница из Санкт-Петербургской школы №580 была госпитализирована с разрывом почки из-за удара стулом. Об этом сообщает в своем Telegram-канале «Фонтанка».

По информации издания, травму россиянке нанесла одноклассница во время ссоры.

«Фонтанка» отмечает, что школьная администрация не согласна с этой версией. Они считают, что стулом девочку никто не бил, девочка просто упала, когда ее толкнула одноклассница.

Ребенок почувствовал себя плохо через сутки после инцидента. В данный момент полиция проводит проверку.

Ранее стало известно, что девятиклассник умер во время урока физкультуры в Копейске Челябинской области.

В пятницу, 14 января, 11-летний школьник скончался во время дополнительных занятий по футболу в подмосковном Королеве. Мальчик потерял сознание, приехавшие сотрудники скорой провели реанимационные мероприятия, однако не смогли спасти ребенка.

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Роман Кирьянов
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