В ФРГ оценили шансы России и США достичь компромисса в Женеве

Оснований для достижения компромисса в ходе встречи в Женеве между представителями России и США нет. Так шансы сторон урегулировать спорные вопросы оценил глава программы «Международный порядок и демократия» Германского совета по международным отношениям Стефан Майстер, его слова приводят «Известия».

Собеседник издания напомнил, что России нужны гарантии нерасширения НАТО и отсутствия военной поддержки Киеву, а также признания сферы ее влияния.

«Я не думаю, что США способны и готовы дать это. Возможно, со стороны НАТО поступит подтверждение того, что в ближайшие десять лет дальнейшего расширения в отношении Украины и Грузии не будет», — усомнился в успехе встречи представитель ФРГ, заметив, что подобное решение подорвет доверие к Североатлантическому альянсу и даст России право вето.

Ранее стало известно, что глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен лично встретятся в Женеве 21 января. Блинкен охарактеризовал предстоящую встречу с Лавровым как дипломатическую попытку снизить напряженность вокруг «неспровоцированного наращивания» российской военной мощи у границ Украины.