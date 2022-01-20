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Россиянам рассказали о компенсациях за снятие копии с паспорта

Юрист Цын: при незаконном получении копии паспорта можно требовать моральную компенсацию

Фото: Дмитрий Азаров / «Коммерсантъ»

Обработка персональных данных, которые содержит паспорт, осуществляется только с согласия владельца этих данных, и не все организации могут требовать предоставление копии паспорта. В случае, если копию удостоверения личности требуют незаконно, можно требовать моральную компенсацию. Об этом в интервью агентству «Прайм» рассказала юрист Европейской юридической службы Юлия Цын.

«Удостовериться, что данная организация имеет право требовать с вас копию паспорта, можно с помощью реестра на сайте Роскомнадзора, который содержит перечень таких компаний», — пояснила Цын.

В список организаций, которые не могут требовать копию паспорта, входят, в частности, магазины. По словам юриста, там достаточно предоставить лишь паспортные данные и предъявить паспорт только для сверки информации. Но копия паспорта для этого не потребуется.

Также, отмечает эксперт, не следует прикладывать копию паспорта к каким-либо заявлениям, которые направляются по почте. В этом случае необходимо также указать паспортные данные — этого будет достаточно, чтобы себя идентифицировать.

Требовать копию паспорта и хранить у ее себя, по словам Цын, не имеет права даже работодатель. Соискателю достаточно предъявить только паспорт для установления личности и заключения трудового договора.

Получить компенсацию за незаконное требование копии паспорта или овладение ею можно через суд, пояснила юрист. Для этого требуется направить жалобу в Роскомнадзор. После проверки жалобы и получения соответствующего документа от надзорного ведомства можно обратиться в суд за компенсацией морального вреда.

Ранее стало известно, что мошенники начали оформлять на россиян кредиты через «Госуслуги». Они получили цифровые копии документов некоторых пользователей сервиса «Госуслуги», а затем взяли займы.

Марина Совина
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