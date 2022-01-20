Направлявшийся за «святой водой» россиянин задавил ребенка и попал на видео

В Нижневартовске направлявшийся за «святой водой» водитель насмерть задавил 9-летнего ребенка на пешеходном переходе. Видео с места опубликовано в группе «Сейчас Нижневартовск» во «ВКонтакте».

На кадрах видно, как водитель Toyota RAV4 не успел среагировать на мальчика, который перебегал дорогу на желтый сигнал светофора. Россиянин буквально переехал несовершеннолетнего.

По сведениям ГИБДД округа, все произошло 19 января на улице Ханты-Мансийская. Сбитый на переходе ребенок позже скончался в реанимации. В отношении 39-летнего водителя завели дело по части 3 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть»).

Позже стало известно, что мать погибшего ребенка лишили родительских прав. Мальчика отдали в интернат. В день случившегося он бежал на остановку, чтобы встретиться с отцом, который вернулся в Нижневартовск.

Ранее на Университетском проспекте на юго-западе Москвы водитель сбил женщину с 11-летним ребенком на пешеходном переходе.

На появившихся в сети кадрах видно, как водитель на иномарке сбивает на пешеходном переходе женщину, идущую с девочкой. Россиянин не стал останавливаться и оказывать помощь пострадавшим.

Водитель иномарки Subaru, которого считают предполагаемым виновником ДТП заявил, что не знал о существовании в этом месте пешеходного перехода, отметили представители оперативных служб.