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Россиянин сбил женщину с ребенком на пешеходном переходе и попал на видео

Mash: на юго-западе Москвы водитель сбил женщину с ребенком на пешеходном переходе

На Университетском проспекте на юго-западе Москвы водитель сбил женщину с 11-летним ребенком на пешеходном переходе. Видео с места опубликовал Telegram-канал Mash.

На кадрах видно, как водитель на иномарке сбивает на пешеходном переходе женщину, идущую с девочкой. Россиянин не стал останавливаться и оказывать помощь пострадавшим.

Водитель иномарки Subaru, которого считают предполагаемым виновником ДТП заявил, что не знал о существовании в этом месте пешеходного перехода, отметили представители оперативных служб.

Позже выяснилось, что женщина была доставлена в больницу с подозрением на перелом позвоночника. Ее ребенка медики осмотрели на месте. По сведениям агентства «Москва», по факту случившегося представители прокуратуры начали проводить проверку.

В декабре 2021 года в Санкт-Петербурге на Невском проспекте водитель проехал на красный и сбил на зебре двоих пешеходов.

На опубликованных в сети кадрах видно, как пешеходы переходят дорогу на зеленый сигнал светофора. Машина на огромной скорости пролетает пешеходный переход на запрещающий сигнал и сбивает двоих людей.

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Анна Щербакова
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