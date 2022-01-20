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Польский солдат пострадал при попытке нелегалов штурмовать границу с Белоруссией

Погранстража Польши сообщила о ранении солдата при попытке штурма границы мигрантами

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Польский солдат пострадал при попытке штурма границы с Белоруссией нелегалами. Об этом сообщает Погранстража Польши, передает РИА Новости.

В заявлении службы сказано, что в течение дня 19 января 38 мигрантов пытались прорваться на польскую территорию. «На участке границы в районе Мельника группа из 30 иностранцев при поддержке белорусских служб пыталась форсировать границу силовым способом», — рассказала Погранстража.

Отмечается, что солдата Войска польского ударили камнем по голове. Впоследствии военнослужащего госпитализировали, ему оказали помощь. Пограничники задержали граждан Ирака, Гвинеи, Пакистана, Сирии и Индии.

Ранее стало известно, что в ночь с 18 на 19 января 32 человека незаконно прорвались на территорию Польши из Белоруссии в районе деревни Мельник. Мигранты забрасывали пограничников камнями и пытались сломать забор. На границе задержали граждан Египта, Эритреи, Турции и Йемена.

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Екатерина Андреева
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