Польский солдат пострадал при попытке нелегалов штурмовать границу с Белоруссией

Польский солдат пострадал при попытке штурма границы с Белоруссией нелегалами. Об этом сообщает Погранстража Польши, передает РИА Новости.

В заявлении службы сказано, что в течение дня 19 января 38 мигрантов пытались прорваться на польскую территорию. «На участке границы в районе Мельника группа из 30 иностранцев при поддержке белорусских служб пыталась форсировать границу силовым способом», — рассказала Погранстража.

Отмечается, что солдата Войска польского ударили камнем по голове. Впоследствии военнослужащего госпитализировали, ему оказали помощь. Пограничники задержали граждан Ирака, Гвинеи, Пакистана, Сирии и Индии.

Ранее стало известно, что в ночь с 18 на 19 января 32 человека незаконно прорвались на территорию Польши из Белоруссии в районе деревни Мельник. Мигранты забрасывали пограничников камнями и пытались сломать забор. На границе задержали граждан Египта, Эритреи, Турции и Йемена.