Судья по делу Порошенко ушел в отпуск

Судья Печерского районного суда Киева Алексей Соколов, рассматривавший дело о госизмене бывшего президента Украины Петра Порошенко, ушел в отпуск на следующий день после избрания меры пресечения. Об этом сообщает издание «Страна».

На двери кабинета Соколова появилось объявление о том, что с 20 января судья находится в отпуске. Дата возвращения при этом не указана.

Как сообщает издание, судья в 2017 году был назначен на должность самим же Порошенко, занимавшим тогда пост главы государства.

В среду, 19 января, Печерский райсуд Киева отпустил бывшего президента Украины Петра Порошенко под личное обязательство. Экс-глава государства должен будет являться в суд по требованию и не сможет покидать Киев.

Порошенко подозревают в государственной измене из-за организации закупок угля у самопровозглашенных республик Донбасса во время военных действий.