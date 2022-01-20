Миллионеры попросили брать с них больше налогов

Группа сверхбогатых людей, которые называют себя «Патриотичные миллионеры», обратилась с открытым письмом к Всемирному экономическому форуму в Давосе. Они призвали к созданию справедливой налоговой системы и попросили собирать больше налогов с богатых.

Среди подписавшиеся, например, наследница корпорации Disney Абигейл Дисней и один из первых инвесторов Amazon Ник Ханауэр. Миллионеры считают, что возник «кризис доверия» к международной финансовой системе. Они назвали неравенство одной из главных проблем, а нынешнюю налоговую систему несправедливой.

«До тех пор, пока участники форума не признают простое и эффективное решение, — повышенное налогообложение богатых, — народы мира будут продолжать видеть в их так называемой приверженности решению мировых проблем не более, чем спектакль», — говорится в обращении.

«Патриотичные миллионеры» считают, что доля капитала сверхбогатых людей в расходах на восстановление мировой экономики после пандемии должна быть гораздо больше, чем сейчас. «В последние два года мир прошел через огромные страдания, но большинство из нас за время пандемии стало богаче. При этом лишь немногие из нас могут честно сказать, что платят справедливые налоги», — отметили они.

Суммарное состояние десяти богатейших людей мира с марта 2020 года выросло в два раза. Британское отделение «Патриотичных миллионеров» подсчитало, что если обложить налогом на богатство в два процента ежегодно тех, кто имеет более пяти миллионов долларов, в три процента — тех, кто имеет более 50 миллионов долларов, и в пять процентов — миллиардеров, то можно собирать дополнительно 2,5 триллиона долларов. На эти деньги можно вытащить из бедности 2,3 миллиарда человек, а также произвести вакцины от коронавируса для всего мира.

В 2020 году десятки миллионеров из США и шести других стран мира уже просили власти своих стран повысить налог на богатых.