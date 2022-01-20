В Госдуме назвали противоречия в выступлении Байдена

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик назвал противоречия в выступлении президента США Джо Байдена. Он заявил, что американский лидер в своих тезисах противоречил сам себе, так как одновременно втягивал Россию в конфликт с Украиной и обещал «невиданные» санкции. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, Байден опасается втягивания НАТО в потенциальный конфликт на Украине. Если учесть тот факт, что США пытаются вовлечь Россию в этот конфликт, угрозы в виде санкций от американского лидера звучат как минимум странно, подчеркнул Белик. «Но эта странность нас уже давно не удивляет», — отметил он.

Депутат уточнил, что причины сложившейся ситуации понятны, ведь США и НАТО уже перешли возможные «красные линии», и терпение Москвы достигло предела. Российские власти будут поступать так, как положено, при размещении наступательных вооружений около наших границ, заключил парламентарий.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что его российский коллега Владимир Путин никогда не видел санкций, подобных тем, которые Соединенные Штаты готовят на случай эскалации вокруг Украины. Он также назвал возможное вторжение России на Украину катастрофой для Москвы.